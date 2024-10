La sanità sarda continua a dimostrare eccellenza e professionalità. Grazie alla collaborazione tra l'Ospedale Covid Santissima Trinità e l'Ospedale Brotzu la notte scorsa è stato eseguito intervento chirurgico d'urgenza, su un paziente ricoverato in Terapia intensiva, affetto da ostruzione arteriosa dell'arteria iliaca.



Con il coordinamento delle due direzioni sanitarie l'intervento è stato effettuato presso la sala operatoria Covid del Santissima dall'equipe chirurgica della Chirurgia vascolare del Brotzu, coadiuvata dall'equipe infermieristica della Chirurgia Generale del Santissima Trinità.



E la collaborazione, ormai collaudata tra i due nosocomi, si amplia ulteriormente: lunedì, molti pazienti ortopedici no covid del Brotzu - in atttesa di intevento - verranno trasferiti verso il nuovo reparto di Ortopedia che, entro domenica sarà allestito al Santissima Trinità con dei precisi percorsi puliti per la degenza dei nuovi pazienti - negativi al virus - in totale sicurezza.



(nella foto, Raffaele Sechi - Capo Dipartimento Chirurgia Generale Santissima Trinità di Cagliari)