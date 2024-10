“In tanti nelle ultime settimane mi avete chiesto aggiornamenti sulla situazione dei contagi in città. Ho deciso quindi che da oggi riprenderò a tenervi di nuovo informati sull'andamento settimanale dei contagi, anche se ci tengo a ricordarvi che comunicare i dati spetta agli enti competenti. Dal 1 dicembre a ieri si sono registrati 315 positivi, una media di 39 al giorno. La situazione è sotto controllo, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia e anche durante le festività sarà necessario continuare a rispettare le regole”. Sono le parole del sindaco Paolo Truzzu, il quale da oggi terrà aggiornata la popolazione sul trend dei contagi, così come trasmessi ogni giorno dall’Ats.