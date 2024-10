Una sorta di diario di bordo, con una buona dose di ottimismo e di speranza, tutta documentata da foto e dettagli sulla pagina istituzionale Fb del Comune di Ozieri, che fa ben sperare: “Giornata straordinaria all'Ospedale di Ozieri. La campagna vaccinale anti Covid è cominciata giovedì con la somministrazione delle prime 102 dosi a cui si sono aggiunte le 120 di ieri e le oltre 400 di oggi (fine settimana appena trascorso, n.d.r.). Uno sforzo organizzativo enorme, quello della giornata odierna, che conferma la capacità del personale di lavorare in squadra. Coordinati dai responsabili di Distretto e di Presidio insieme ai dirigenti del Laboratorio e di PS, un piccolo esercito di medici, infermieri e altri operatori sanitari hanno attrezzato e avviato un Punto Vaccinale che è stato in grado di raggiungere il primo obiettivo di questa fase iniziale, che è quello di immunizzare gli operatori sanitari dipendenti e convenzionati (ospedalieri e territoriali) e di cominciare con le residenze per anziani”.

Il piano dei vaccini

“Il Piano Attuativo Locale Vaccinazione contro il Covid – si legge sempre sul post di Fb, Comune di Ozieri - prevedeva infatti di cominciare con il personale afferente al Presidio ospedaliero Ozieri (n°436 unità) e il personale afferente al Distretto di Ozieri (Usca, Cdi Cure Palliative, Coop. Serena, MMG, PLS, Medici Specialisti Ambulatoriali, Mca, Dirigenti Medici, PUA/UVT e personale sanitario Pol.) per un totale di 134 operatori del settore sanitario, compresi gli addetti alle pulizie e guardiania ed esterni convenzionati e altre strutture sanitarie private. A questi si aggiungono le 420 unità delle 11 Residenze per Anziani presenti nel distretto Socio Sanitario di Ozieri. Per loro è previsto anche un Punto Vaccinale mobile per raggiungere ospiti, operatori sanitari e dipendenti di queste strutture. Un passaggio fondamentale per affrontare questa battaglia contro il virus che dobbiamo combattere unendo tutte le nostre forze. Per questo motivo, in attesa che tutti possiamo vaccinarci, rinnovo l'invito ad attenersi scrupolosamente alle regole del distanziamento, dell'uso delle mascherine e della pulizia delle mani. Comincia a vedersi la luce ma il cammino per sconfiggere la pandemia è ancora lungo” - conclude il post.

(Immagini tratte da Fb, Comune di Ozieri)