Sedici nuovi posti letto a disposizione di quei pazienti affetti da Coronavirus, è la soluzione definita temporanea dallo stesso direttore sanitario del nosocomio di Is Mirrionis, Sergio Marracini, (nella foto in alto), il quale ha optato per questa contromossa utile alla penuria di postazioni. Ortopedia viene dunque trasferito, come reparto, al Marino: attualmente, al Santissima Trinità, Geriatria, Pneumologia, Medicina Interna e Malattie Infettive sono ormai ufficialmente decretati per i pazienti affetti da Covid.

I numeri esponenziali dei ricoveri purtroppo hanno costretto i vertici sanitari ad adottare il provvedimento: allo stato attuale, come fa sapere lo stesso Marracini, sono 81 i soggetti ricoverati per Coronavirus, su un totale invece di 85 postazioni disponibili.