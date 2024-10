Il Comando della Polizia locale di Sassari ha disposto una serie di posti di blocco all’ingresso e all’uscita della città e in pattugliamento del territorio, e hanno evidenziato da parte della popolazione il totale rispetto delle norme anti-contagio.

Su oltre cento attività controllate, soltanto due i bar chiusi perché somministravano bevande all’interno o nelle immediate vicinanze del locale. Come riferito dal Comando, sono state sanzionate anche tre medie strutture di vendita nella zona di Predda Niedda e viale Porto Torres perché consentivano l’acquisto di prodotti che nelle zone rosse dovrebbero essere interdette ai clienti. "A chi crede che convenga non rispettare la norma perché i guadagni superano la sanzione, ricordo che a Sassari scatta anche la chiusura dell’attività per minimo cinque giorni, fino a trenta", commenta il sindaco di Sassari Nanni Campus.

"Sassari ancora una volta si è confermata una comunità che rispetta le norme - è il commento di Palazzo Ducale -. E questo si dimostra anche dai dati sui contagi che finora sono sotto la media regionale".