Il sindaco di Muros Federico Tolu ha comunicato la positività al coronavirus di un cittadino. "Sono stati già attivati tutti i protocolli - spiega -. Alla persona contagiata auguro una pronta guarigione". Poi lo sfogo e l'appello al rispetto delle norme sanitarie: "Troppe persone senza mascherina davanti ai bar, troppi ragazzi a zonzo in gruppi di più di 15 persone, ovviamente senza mascherina e di distanziamento nemmeno a parlarne, che affollano giardini, piazze e altre aree del paese. Ricordo, specialmente ai genitori dei ragazzi minori, che sono previste salate sanzioni per chi viola le norme anti Covid-19, e alle ore 22 voglio vedere il paese deserto, senza un'anima in giro".

"Anche grazie al sistema di videosorveglianza notevolmente implementato, procederemo con maggiori controlli e ad applicare le sanzioni - prosegue Tolu -. Non è una minaccia, ma un appello serio al rispetto delle regole che non può avere figli e figliastri penalizzando chi, in questo momento, sta lavorando sodo per mantenere sotto controllo la situazione contagi in costante aumento nell'isola".

Situazione ancora allarmante a Pozzomaggiore, dove il sindaco Mariano Soro ha comunicato la presenza di oltre 50 cittadini positivi al Covid-19.