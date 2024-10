“Nove nuovi casi di positività al Covid oggi a Macomer. Chiude con la didattica in presenza fino al 7 novembre la scuola media di via Ariosto, vista la positività di due insegnanti. La scuola continuerà comunque con la didattica a distanza. 4 classi su 27 in didattica a distanza al Liceo. E’ importante limitare i contatti non strettamente necessari, se continuerà questo trend, il tracciamento dei contatti a breve risulterà impossibile. Serve l’impegno e l’attenzione di tutti, nessuno escluso. Se non saremmo capaci di questo pagheremo un prezzo elevato in termini di sofferenza”. E’ quanto ha scritto sui social il sindaco di Macomer, Antonio Onorato Succu sulla situazione epidemiologica sul territorio comunale.