"Finalmente è stata posta all'attenzione del governo la nostra proposta di rivedere gli indicatori di rischio che sono quelli che ci hanno sempre condannato quando già avevamo numeri in miglioramento". Lo ha dichiarato, a margine dell'inaugurazione del centro tamponi della Croce Rossa a Cagliari, l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu in merito alla possibilità di revisione dei parametri per definire i colori delle regioni, a partire dall'indice Rt che dovrebbe riguardare solo il livello ospedaliero.

"Se il governo avesse accolto prima le mie richieste - ha aggiunto Nieddu - noi saremo già in zona gialla da almeno due settimane".