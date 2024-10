E' ormai ufficiale: dal primo giugno, salvo sorprese, la Sardegna tornerà in zona bianca. "Tutti i vostri parametri sono ottimi", fanno sapere dall'Istituto superiore di sanità. E' necessario però che nelle prossime due settimane i numeri rimangano stabili, con valori sotto la soglia. Se così fosse le prescrizioni da osservare rimarrebbero esclusivamente utilizzo della mascherina, distanziamento e sanificazione.

Via anche il coprifuoco, non previsto in zona bianca e che già da oggi slitta alle 23, mentre dal 7 giugno a mezzanotte in qualsiasi regione, indipendentemente dal colore. La Sardegna non sarà l'unica a colorarsi di bianco; con l'Isola anche Friuli Venezia Giulia e Molise; valutazioni invece per Veneto, Abruzzo e Liguria, che più realisticamente lo potrebbero diventare la settimana successiva.

"E' l'evidenza scientifica ad averci convinto", racconta il ministro della Salute Roberto Speranza. "Abbiamo necessità, comunque - precisa -, di altri due monitoraggi prima del via libera definitivo alle zone bianche ed è per questo che le riaperture saranno graduali fra maggio e giugno". Fra gli indici di valutazione, dalla prossima settimana per la Sardegna saranno decisivi principalmente la pressione sugli ospedali, l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive e il numero di casi ogni 100mila abitanti.

Al momento, come emerso in Cabina di regia, tutte le proiezioni sono confortanti: "I numeri della Sardegna sono da zona bianca". "Non avevamo dubbi sul risultato - ha commentato l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu -. Il trend è cambiato in meglio da diverse settimane. I contagi sono crollati e gli ultimi 14 giorni in arancione sono stati una punizione fin troppo severa e ingiustificata".