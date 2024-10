Un bambino di due mesi è ricoverato da ieri sera per Covid nel reparto di Malattie infettive per adulti dell'Aou di Sassari. Il piccolo ha la febbre ed è stato ricoverato insieme alla madre, anche lei positiva ma asintomatica. Lo riporta in esclusiva l’Ansa Sardegna.

La donna e il figlio sono arrivati da Thiesi al Pronto soccorso pediatrico, dove è stata riscontrata per entrambi la positività al coronavirus. È stato quindi disposto il ricovero a Malattie infettive per tenere sotto controllo le loro condizioni, che al momento non sono ritenute gravi dai medici. (fonte Ansa Sardegna)