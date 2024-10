L'ultima vittima del Covid nella casa di riposo Santa Teresa d'Avila di Suelli è una donna di 97 anni del posto. Martedì si erano registrate altre due vittime, in quel caso un anziano di 83 anni di Selegas e una donna di 90 anni di Senorbì.

Un bilancio drammatico nella struttura per anziani, dove attualmente si contano 32 positivi tra ospiti e suore che gestiscono la casa di riposo di proprietà dell'istituto religioso "Suore del Getzemani".

Il sindaco del paese, Massimiliano Garau, aveva già disposto con un'ordinanza "l'attivazione straordinaria ed eccezionale di un intervento di supporto e coordinamento della gestione emergenziale del focolaio Covid-19 venutosi a creare nella struttura per anziani". In questo ambito si è inserita l'azione di gestione della cooperativa sociale Lago & Nuraghe di Senorbì, che ha già maturato un'importante esperienza in analoghe situazioni legate all'emergenza sanitaria.