Buddusò è in lutto per la scomparsa di Nino Mura. L'imprenditore 81enne, fondatore e socio della Sardaformaggi, era stato ricoverato all'ospedale di Olbia per altre patologie risultando positivo al test diagnostico del Covid-19.

Dopo un primo momento le sue condizioni di salute sembravano in miglioramento, ma ieri si è spento nel reparto di Terapia intensiva.

La morte di Mura, molto noto nel nord Sardegna per il suo lavoro, ha suscitato profonda commozione a Buddusò. Aveva ricoperto per due volte la carica di sindaco del paese e quella di consigliere provinciale.