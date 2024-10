A San Gavino Monreale è morta di coronavirus una 60enne. Si tratta della settima vittima in paese dall'inizio della pandemia, l'ultimo decesso risaliva al mese di dicembre.

Il sindaco Carlo Tomasi esprime il cordoglio dell'amministrazione e dell'intera cittadinanza: "Mi ritrovo, mio malgrado e per la settima volta, a rappresentare il cordoglio di tutta la cittadinanza sangavinese per la tragedia legata alla morte di una nostra compaesana positiva al Covid-19. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, anche da parte di tutta l'amministrazione comunale. Esorto, come sempre, tutti alla dovuta prudenza, ricordando che la battaglia contro questo virus è più che mai aperta e solo con un fermo rispetto delle regole che le istituzioni ci impartiscono e con i vaccini, ne usciremo vincitori".

Attualmente a San Gavino si contano 9 contagi. "Le persone in quarantena - conclude il primo cittadino -, sono in totale 27, ma il dato non è definitivo in quanto si sta procedendo al tracciamento completo dei contatti dei positivi".