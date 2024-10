A Seulo scatta un mini-lockdown in seguito all'aumento dei contagi da coronavirus. Preoccupano l'amministrazione i flussi turistici che arrivano nella cascata di Sa Stiddiosa. L'ultima ordinanza firmata dal sindaco, Enrico Murgia, è valida da lunedì 23 novembre e "sino a revoca espressa".

Col documento si dispone la chiusura di tutti gli accessi al fiume Flumendosa ai fini turistici con il divieto di visite da parte di non residenti alla località "Sa Stiddiosa", lo stop a tutti i negozi che non vendano generi alimentari sia su aree pubbliche che in sede fissa o in forma itinerante.

Tutti gli esercenti dei negozi rimasti aperti sono obbligati a indossare la mascherina FFP2 e l'ingresso nei cinque market alimentari del paese potrà avvenire solo per una persona alla volta. Chiusi al pubblico anche gli uffici comunali. Il campo di calcetto adiacente la palestra comunale viene concesso a uso esclusivo dell'Istituto scolastico per le lezioni all'aperto.