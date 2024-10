“Nel mio ultimo aggiornamento del 23 novembre, le persone positive al Covid ad Arzachena erano 50, oggi ne abbiamo 23”.

Così il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che questa mattina comunica i nuovi aggiornamenti sulla situazione coronavirus.

“Sono guarite 46 persone, mentre i nuovi positivi sono 19 – ha precisato il primo cittadino -. I dati sono incoraggianti, ma non dobbiamo farci trarre in inganno. Teniamo alta l'attenzione, soprattutto in vista del Natale”.

“Dobbiamo stare molto attenti per non vanificare tutti gli sforzi finora fatti”, ha sottolinato Ragnedda.