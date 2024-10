“Oggi abbiamo 120 soggetti positivi al coronavirus, abbiamo registrato 53 guarigioni e negli ultimi giorni ci sono stati diversi nuovi casi. Solo oggi, per la prima volta, non è stato rilevato nessun nuovo caso, quindi presumo che il picco sia stato raggiunto col dato di 153 positivi e il fatto che si abbia un decremento è sicuramente un aspetto positivo e mi auguro che questa settimana sia consistente”. Lo fa sapere la sindaca di Uri, Lucia Cirroni, centro di circa 2800 abitanti.

“Anche il numero dei soggetti posti in quarantena fiduciaria – precisa la prima cittadina - si è abbassato notevolmente, le misure di contenimento danno i primi risultati. Lo screening è stato un gran successo e ci ha dato modo di individuare qualche nucleo all’interno del quale si è insidiato il virus, molti dei soggetti positivi in realtà si sono rivelati negativi al molecolare. La campagna di vaccinazione è un altro punto a favore, siamo riusciti a far vaccinare molti ultraottantenni, in questi giorni saranno vaccinati i settantenni e sicuramente a breve i soggetti fragili. Spero che, sulla base di queste note positive, sia possibile anche un’attenuazione delle misure restrittive”.

La sindaca precisa: “Questa settimana è cruciale per capire l’evolversi della situazione, non escludo qualche apertura in merito alle restrizioni dalla prossima, anche l’autorità sanitaria suggerisce di attendere qualche giorno per le opportune valutazioni”.