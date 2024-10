I medici di Oristano chiedono un immediato lockdown per fronteggiare l'emergenza coronavirus, che rischia di portare al collasso il sistema sanitario territoriale e avere gravissime conseguenze. L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Oristano, con i rappresentanti sindacali territoriali Anaao-Aroi Emac, Cimo, Fimmg e Snr sostengono che "le soluzioni finora messe in atto non sono sufficienti a contenere i bisogni di isolamento e garantire le cure degli utenti contagiati".

"E' necessario - spiegano ordine e sindacati medici - che si arrivi ad una scelta mirata di chiusura e isolamento, lockdown, che costerà indubbiamente dei sacrifici e disagi, ma riteniamo, alla luce dei contagi giornalieri, che sia la soluzione estrema, indispensabile per evitare un collasso disastroso che metterebbe in pericolo la salute di tutti con il crollo dell'intera sanità pubblica della nostra isola".

Sabato i rappresentanti dei medici avevano chiesto "immediati interventi per evitare la chiusura e gestire la situazione di assoluta emergenza", ma dopo sole 48 ore, vista l'impennata dei contagi, sostengono "che ormai non si possa attendere oltre".