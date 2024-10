Sale a 26 il numero dei positivi a Bosa, nonostante l'alto numero di tamponi molecolari fatti in questi giorni. Lo rende noto il sindaco Piero Franco Casula.

"Di questi nessuno ha manifestato sintomatologie importanti - dice - Dobbiamo comunque tenere alta l'attenzione e anche per questo è stata emanata un'ordinanza che obbliga all'utilizzo della mascherina anche all'aperto nei luoghi dove si svolgono gli intrattenimenti natalizi e nell'area dedicata al Mercatino di Natale".

Intanto c'è stata una grande affluenza al punto vaccinale che ha registrato 666 somministrazioni complessive tra le quali 34 prime dosi.

"Risultati importanti che favoriscono una copertura molto elevata nel territorio - dice ancora Casula - Ha funzionato il sistema di accoglienza e sono stati abbattuti i tempi di attesa. Considerate le festività natalizie, il prossimo appuntamento è stato fissato per sabato 8 gennaio, dalle 9 alle 16. Potranno vaccinarsi i cittadini residenti a Bosa e nei comuni della Planargia dai 18 anni in su, che abbiano già ricevuto le prime due dosi da almeno 5 mesi. Potranno vaccinarsi anche coloro i quali devono fare la prima dose - conclude il sindaco - Ringraziamo tutti coloro i quali si sono adoperati per il raggiungimento di questi risultati, dagli Operatori Sanitari ai volontari della Croce rossa italiana e dei Barracelli e alla Polizia Locale".