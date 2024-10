L'obbligo di indossare la mascherina all'aperto è stato disposto nei seguenti giorni e con i seguenti orari: dalle ore 16 alle 22 di venerdì 3 dicembre e dalle 10 alle 22 di sabato e domenica 4 e 5 dicembre; dalle 16 alle 22 di martedì 7 dicembre e dalle 10 alle 22 di mercoledì 8 dicembre; dalle 16 alle 22 di venerdì 10 dicembre e dalle 10 alle 22 di sabato e domenica 11 e 12 dicembre; dalle 16 alle 22 di venerdì 17 dicembre e dalle 10 alle 22 di ciascun giorno dal 18 al 25 dicembre, dalle 16 alle 22 di giovedì 30 dicembre e dalle 10 del 31 dicembre fino alle 2 dell'1 gennaio 2022, nei quartieri di Marina, Stampace, Villanova, comprese la Piazza Matteotti, Piazza del Carmine, Piazza Dettori (compreso Vicolo Collegio e Scalette Santa Teresa), Piazza San Sepolcro, Piazza Santa Restituta, Piazza Savoia, Piazza Sant'Eulalia, le scalinate della chiesa di Sant'Anna, nel Bastione di Saint Remy, con particolare riferimento al Corso Vittorio Emanuele, al largo Carlo Felice, alla via Roma, alla Piazza Yenne, alla Via Manno, Piazza Costituzione, Via Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Alghero, Via Sonnino, Via Dante, Via Paoli, via Einaudi, via Oristano in tutte le piazze ed aree all'aperto in cui saranno posti in essere i tradizionali festeggiamenti natalizi e di fine anno.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina nel lungomare Poetto dalle 9 alle 14 dei giorni del sabato 4, domenica 5, mercoledì 8, sabato 11, domenica 12, sabato 18, domenica 19, venerdì 24, sabato 25, domenica 26, dicembre 2021, sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022.