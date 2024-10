A Lodè chiudono le scuole in via precauzionale. Lo si legge nel comunicato della sindaca Antonella Canu, condiviso sulla pagina Facebook del Comune.

"Ieri notte - riferisce la prima cittadina - è pervenuta la segnalazione di un presunto soggetto positivo al Covid-19, che avrebbe avuto contatti diretti con le strutture dedicate all’istruzione scolastica".

"In via preventiva - spiega -, per limitare la diffusione epidemiologica e tutelare la salute dei membri della nostra comunità: è disposta, in via precauzionale, la sospensione della attività in presenza e chiusura della struttura presente sul territorio comunale a far data da oggi 19/11/2020 fino a data da destinarsi; l’attività scolastica degli studenti verrà garantita in via telematica come da procedure previste; l’ufficio tecnico provvederà a regolare sanificazione dell’edificio scolastico".