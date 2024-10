Debora Porrà, sindaca di Villamassargia, ci tiene a dare ai suoi concittadini, le buone notizie attraverso un video sui social: “Ho esiti rincuoranti, l'iter procedurale delle autorità sanitarie competenti ci danno risposte molto buone, non abbiamo altri casi di contagio, un grande traguardo, non appena avremo ulteriori rassicurazioni, sospenderemo le restrizione adottate per cautela sulle iniziative e manifestazioni pubbliche nella nostra cittadina”.

Lo dice nel video la prima cittadina, che però sottolinea: “La pandemia non è terminata, le regole non sono qualcosa di superfluo, il virus è ancora in giro, è possibile che non si manifesti subito con i sintomi, ma che si manifesti più avanti. Vi confermo che era solo uno il caso di positività accertato, continuate a rispettare diligentemente le regole fondamentali, come igienizzare le mani, uso mascherine, distanze ed evitare gli assembramenti”.

VIDEO