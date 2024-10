Hanno chiuso e riaperto a singhiozzo, hanno investito denaro per garantire i propri servizi in sicurezza, hanno fatto acquisti di generi deperibili, con scadenza limitate, per poi sapere della chiusura improvvisa.

Sono ristoratori, commercianti, proprietari e gestori di pubblici esercizi che oggi a mezzogiorno si sono fermati per un minuto. “Un momento di riflessione - spiegano -, pacifico, nel quale si intende dare rilevanza, anche mediatica, alla grave emergenza economica che rischia di rappresentare, a breve, un tracollo anche in termini occupazionali”.

Quattordici le sigle che hanno aderito all'iniziativa. Titolari e dipendenti con la divisa, con la mascherina, nel rispetto delle distanze di sicurezza, all'ingresso o all'interno del proprio locale, alle 12 in punto hanno recitato queste parole: "Un minuto per chi si è fermato, un minuto per riflettere, un minuto per ripartire insieme".

Tantissimi i video pubblicati sui social con l'hashtag #unminutoxnoi.