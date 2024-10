Nel giorno in cui si è conclusa la riconversione della Chirurgia in reparto per i pazienti positivi, recuperando 21 nuovi posti letto, arriva un nuovo appello per vaccinarsi. A farlo un infermiere del SS. Trinità di Cagliari, uno dei tanti sanitari in trincea.

"Ai più acuti questo vuol dire che gli interventi per le patologie tumorali e per le altre malattie si riducono", spiega in un post su Fb Fabrizio Marcello, che è anche consigliere comunale del Pd, commentando la riconversione dei posti letto. “Ognuno cerca di fare il suo dovere, noi abbiamo scelto di anteporre in primis la nostra professione al resto. Ecco perché ognuno di noi deve fare la sua parte, soprattutto quando è in corso una pandemia di questo tipo" scrive ancora nel post, concludendo con un appello: "Fare il vaccino ci aiuta a non congestionare i posti letto (ps sono finiti). Avere l'immunità ci aiuta a evitare una possibile ospedalizzazione. Le varianti sono molto più aggressive e contagiose. Il nostro è l'ennesimo appello affinché ognuno di noi superi le sue paure, il virus è stato bravissimo a dividerci anche questa volta".