La scuola dell'infanzia e primaria "Satta" e il Convitto di via Pintus di Cagliari sono stati chiusi in seguito al riscontro di alcuni casi di coronavirus fra studenti e personale. Lo ha annunciato il sindaco Paolo Truzzu con un post su Facebook. "La giornata di oggi non è stata semplice - commenta il primo cittadino -. All’ora di pranzo ho ricevuto una comunicazione dall’ATS che annunciava diversi casi di positività al Convitto di Via Pintus che è stato prontamente chiuso".

"In tarda serata la scuola Satta mi ha comunicato alcuni casi di positività tra il personale dipendente e pertanto ho disposto la chiusura in via precauzionale del plesso di Via Angioy a partire da domani. Chiudere una scuola è sempre una scelta dolorosa, ma la salute dei nostri ragazzi e degli operatori scolastici viene prima di tutto".

"Il virus continua a circolare tra noi in maniera diffusa - conclude Truzzu -, vi invito pertanto ancora una volta a rispettare le regole. Distanziamento e mascherina. È l’unico modo per limitare i rischi. E come sempre dipende solo da noi".