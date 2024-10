La Sardegna non è lontana dal cambio di colore, ma ancora per la prossima settimana dovrebbe restare bianca. Sui tre criteri per valutare l'eventuale modifica, uno è oltre il tetto fissato: si tratta dell'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che sfonda da tempo il valore di 50 per 100 mila attestandosi su 226, pur restando tra i più bassi d'Italia nell'ultimo report dell'Iss per la cabina di regia.

Gli altri due criteri per un eventuale passaggio al giallo sono quelli che riguardano le ospedalizzazioni. Secondo l'ultimo monitoraggio di Agenas (il dato del martedì viene cristallizzato per il report settimanale dell'Iss), le percentuali dei posti letto occupati da positivi restano sotto le soglie di saturazione ma non lontano dai limiti previsti dalla normativa per un cambio di colore.

In terapia intensiva, infatti, la percentuale di occupazione di pazienti Covid sul totale dei posti letto è del 9% (+1% rispetto al dato di lunedì 3), solo un punto percentuale sotto la soglia fissata dal Governo; in area medica la soglia è lontana 4 punti percentuali attestandosi all'11% (+1).

Se questi due dati dovessero continuare a salire l'Isola potrebbe ritrovarsi in giallo nella seconda parte di gennaio, alle soglie del Carnevale, ma con lievi e quasi impercettibili ulteriori restrizioni.