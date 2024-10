La Sardegna può tirare un sospiro di sollievo: rimarrà in zona bianca per almeno un’altra settimana, ma i dati nell'Isola continuano a preoccupare.

Il passaggio in area gialla è stato scongiurato grazie al dato dei ricoveri in area medica che rimane sotto la soglia di guardia del 15% per un solo punto percentuale (14%). La saturazione delle terapie intensive si attesta invece all’11,2%, quindi ben oltre la soglia del 10%. L’incidenza è di 148,5 casi ogni 100mila abitanti.

E' ormai certo invece il passaggio in zona gialla della Sicilia, prima Regione a lasciare il bianco dopo le riaperture. Nella regione si registra l’incidenza più alta d’Italia, 200,7 casi ogni 100mila abitanti.