La Sardegna esclusa per il momento della zona verde europea. E' quanto si evince dai dati caricati sulla piattaforma online del centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Per far parte della green zone, infatti, è necessario avere meno di 25 contagi al giorno per 100mila abitanti per 14 giorni consecutivi. Nell'Isola si è registrato in due settimane un numero di casi pari a 27 al giorno. Meno di cinquanta casi per raggiungere l'obiettivo.

A far sfumare questa possibilità per l'Isola potrebbe aver inciso il recente focolaio di Aritzo e un numero di tamponi forse non sufficiente rispetto alla quantità richiesta di 2500 giornalieri. L'unica regione italiana promossa zona verde europea resta dunque il Molise.