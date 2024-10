“In queste ore, viene diffusa sui social una comunicazione totalmente falsa e priva di fondamento secondo la quale, mediante un profilo falso del presidente della Regione, Christian Solinas, viene ordinata la chiusura delle scuole. Si tratta di una totale falsità”.

Questa è la comunicazione ufficiale dell’Ufficio Stampa della Regione Sardegna che spiega cosa sta accadendo in queste ore, dove sulle chatt, Fb e whatsapp, gira un post con tanto di screen col profilo del Presidente Solinas (lo trovate qui in basso), col quale “a partire dal giorno 16 e fino al 23 novembre 2020, tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarrebbero chiuse”. Notizia totalmente falsa – è spiegato nella nota stampa – ma la fake news ha allarmato migliaia di famiglie sarde, già in ansia in questi giorni anche per l’aumento dei casi di contagio e con le serrate in alcuni Comuni dell’Isola.

(In basso il post fake che sta girando in queste ore sui social)