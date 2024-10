Peggiora ancora la situazione epidemiologica in Sardegna e non solo per il picco dei casi registrato nelle ultime 24 ore con 102 nuovi contagi. Nella settimana tra il 3 e il 9 novembre i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 96 rispetto agli 84 del periodo precedente.

Si evidenzia, poi, un aumento dei nuovi casi del 68,1%, anche se il lieve flessione rispetto a fine ottobre (71,5%). Lo rileva la Fondazione Gimbe, nel consueto report settimanale.

La provincia che ha l'incidenza più alta è Sassari con 39 per 100mila abitanti, seguita da Nuoro con 38 e Oristano con 34. Meglio la Città metropolitana di Cagliari con 11 per 100mila abitanti e il Sud Sardegna con 9.

Restano, però, sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (3%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid-19;

Continua a aumentare la circolazione del Sars-Cov-2 in tutta Italia. Crescono del 37,7% i nuovi casi settimanali di Covid-19, del 14,8% i ricoveri in ospedale e del 9,4% le terapie intensive.

Mentre gli attualmente positivi superano quota 100.000. A fornire il quadro è il nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che confronta i dati della settimana 3-9 novembre, rispetto alla precedente.

"Per la terza settimana consecutiva - dichiara Nino Cartabellotta, presidente Gimbe - si conferma un incremento dei nuovi casi settimanali e una media giornaliera più che raddoppiata in meno di un mese, da 2.456 il 15 ottobre a 5.870 il 9 novembre".