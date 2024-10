Silanus piange un’altra vittima da Covid, (è la seconda persona deceduta nel giro di pochi giorni); si tratta di un 49enne (pare non avesse però altre patologie pregresse che ne abbiano peggiorato le condizioni di salute), morto nella notte al nosocomio San Francesco di Nuoro. La notizia è giunta nella comunità di Silanus (dove la vittima era ben conosciuta e stimata), come un fulmine a ciel sereno: ad oggi sono circa una quarantina i soggetti in quarantena domiciliare, positivi al Coronavirus.

Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco, Gian Pietro Arca, (nella foto in alto del riquadro), sta valutando attentamente misure ancora più restrittive nel territorio comunale, atte a prevenire i contagi del tremendo virus. Fondamentale, è inutile ribadirlo, l’osservanza scrupolosa delle regole del Dpcm e quelle notoriamente conosciute come l’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale.