“In riferimento al dipendente comunale che la settimana scorsa è risultato positivo al covid 19, mi fa piacere comunicare che tutti i colleghi con i quali ha avuto contatti sono risultati negativi, quindi nessun contagio è avvenuto all’interno del comune. Devo confessarvi che me l’aspettavo considerato il rigore con cui la persona ha sempre rispettato le misure anti Covid nel luogo di lavoro.

Purtroppo dobbiamo metterci in testa, compresa la sottoscritta, che i maggiori contagi stanno avvenendo in ambito domiciliare/familiare: è difficile ma forza, aumentiamo il livello di attenzione e incrociamo le dita”.

La sindaca di Assemini, Sabrina Licheri comunica sui social la bella notizia, che rincuora e trasmette ottimismo: ma non è sufficiente per sconfiggere il virus, ma è necessario come sempre seguire alla lettera tutte le precauzioni e l’uso di mascherine, distanziamenti e igienizzazione mani.