“Buon giorno a tutti. Vi metto al corrente della situazione Covid nel nostro comune. La prima notizia che ci riempie di grande gioia è questa: Gianpaolo è rientrato a casa, è stato dimesso dal Reparto Malattie infettive di Sassari e continuerà la sua convalescenza in quarantena in un appartamento riservato. Auguri Gianpaolo hai vinto la tua battaglia tutto il paese ti saluta.

Attualmente a San Teodoro risultano ad oggi positivi asintomatici dieci persone, seguiti nel loro percorso dall'Ats. Il dato appare stabile e non tende ad aumentare nonostante si siano intensificati i controlli. Come già riferito i test sierologici fatti a tutti i dipendenti comunali sono negativi. Ho il dato ufficiale dello screening fatto a San Teodoro lunedì scorso: su 560 tamponi nasali effettuati su categorie lavorative a rischio contagio da me selezionate, abbiamo solo un positivo ; si tratta di un giovane di 22 anni asintomatico e in buone condizioni, prontamente messo in quarantena obbligatoria e seguirà il solito percorso previsto dai protocolli. Sono arrivati circa 250 referti, quando li avrò tutti verranno distribuiti agli interessati”.

Buone notizie annunciate dal sindaco di San Teodoro, Domenico Mannironi, che aggiunge: “Una considerazione. La situazione epidemiologica del nostro paese è buona con un numero esiguo di positivi. La situazione come macro area gallurese è al contrario abbastanza seria con zone in cui abbiamo una diffusione del contagio e ricoveri ospedalieri in aumento. Il dato Sardegna: ricoverati 80, in rianimazione 14, in isolamento domiciliare 1310, totale positivi 1404. Tamponi effettuati 158.000. Il Covid-19 non rispetta certo i confini dei singoli comuni, dunque siamo in una fase delicata dove l'attenzione non deve calare , seguite le procedure e seguite sempre comportamenti virtuosi in particolare in un periodo che precede l'apertura delle scuole . Sempre mascherina fuori di casa , salutatevi non col gomito, rituale pericoloso secondo l'OMS ma semplicemente poggiando la vostra mano destra sul cuore, si proprio il cuore ci deve guidare tutti in ogni momento della nostra vita" – ha concluso il primo cittadino.