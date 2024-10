Ore d’attesa per migliaia di sardi, ma soprattutto per tantissimi gestori, titolari di altrettanti locali, ristoranti ma non solo. L’Isola potrebbe tornare “gialla”, forse: come ha riportato l’Ansa Sardegna, "il pronunciamento con decreto presidenziale sarà immediato. In teoria sarebbe potuto arrivare oggi stesso, ma è più probabile che venga pubblicato entro lunedì" (1° febbraio 2021, n.d.r.).

Cosa può accadere? I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale potrebbero sentenziare e dar ragione al Presidente della Giunta Solinas, ma occorre ovviamente attendere il pronunciamento che potrebbe arrivare domani, lunedì 1 °febbraio 2020.

Per l’avvocatura regionale "è possibile – come riporta l’Ansa Sardegna - che il presidente del tribunale abbia già chiesto all'avvocatura dello Stato di presentare delle brevi osservazioni e si sia riservato di studiarle stasera o domani mattina per poi comunicare la decisione presa. Forse domani potrebbe esserci un decreto, indipendentemente che sia di accoglimento o di rigetto, considerato che un pronunciamento di domenica non è frequente".