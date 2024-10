I Carabinieri della Compagnia di Lanusei, senza soluzione di continuità, stanno predisponendo numerosi servizi e particolare attenzione affinché vengano rispettate le prescrizioni per il contrasto al diffondersi dell’infezione da Covid-19.

Nel corso della nottata, i Carabinieri di Bari Sardo hanno notato un soggetto che in orario non consentito, non rispettando quindi l’obbligo di permanenza domiciliare senza un valido motivo, pur di non farsi sanzionare, ha cercato di evitare il controllo senza ottemperare all’alt dei militari che sono riusciti tuttavia ad identificarlo. Il soggetto, di Bari Sardo, è stato sanzionato anche per la violazione dell’art. 192 del Codice della Strada.

Ieri pomeriggio, invece, presso il campo sportivo “Circillai”, di Bari Sardo, era in corso una sessione di allenamento con annessa “partitella” e, conseguentemente, contatto fisico della squadra di calcio dell’Usd Bari Sardo, militante nel campionato di 1° categoria, contrariamente alle prescrizioni relative all’ art 1 comma 9 lettera e del Dpcm 24.10.2020. Non essendo state rispettate le misure previste sono stati identificati i calciatori, sanzionato l’allenatore come responsabile di quanto stesse accadendo e disposta la chiusura del campo per 5 giorni.

Sempre in merito al rispetto delle prescrizioni, pochi giorni fa, i Carabinieri di Ilbono hanno sanzionato un giovane di Gairo poiché controllato in quel comune in orario non consentito senza valido motivo.