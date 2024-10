“Dopo le numerose promesse e le tante parole a vuoto della classe politica le condizioni di lavoro negli ospedali sardi vedono un progressivo peggioramento. La professionalità acquisita con il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche viene mortificata da una quotidiana dequalificazione per l’insufficiente numero di operatori socio sanitari. Non sopportiamo appellativi fuorvianti come "eroi", "angeli", ma chiediamo un concreto riconoscimento degli infermieri e di tutti i professionisti sanitari che si sono prodigati e continuano a farlo ogni giorno, ogni minuto per garantire la migliore assistenza possibile al cittadino".

E’ quanto ha rimarcato Diego Murracino, dirigente regionale Nursing Up, che aggiunge: “Una delegazione dei Dirigenti Nursing Up domani venerdi 11 dicembre, alle ore 10:30 – dice il sindacalista - incontrerà la stampa nel contesto del sit in presso la Prefettura di Sassari.Alla fine della manifestazione verrà consegnato al Prefetto un documento con le rivendicazioni della categoria, che riguardano l’alveo contrattuale autonomo, indennità professionale e di rischio infettivo, il superamento vincolo di esclusività, orario per l’aggiornamento professionale e il riconoscimento della malattia professionale”.

(Nella foto di apertura, Diego Murracino - Nursing Up)