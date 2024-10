Con un nuovo aumento dell'1%, la Sardegna dal 9% dell'ultimo aggiornamento arriva a toccare il 10% di posti in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, ovvero la soglia che, una volta superata ed in base ai nuovi criteri, determina uno dei parametri per il passaggio in zona gialla.

Nonostante ciò "la stagione turistica andrà avanti senza problemi con la collaborazione e la massima attenzione di tutti", hanno rassicurato gli assessori Chessa e Nieddu. "La Sardegna - hanno aggiunto - attende i turisti e garantisce a tutti i più alti livelli di sicurezza, in quella che vogliamo sia la stagione del rilancio e della ripresa".

Per quanto riguarda l'occupazione dei posti in reparto raggiunge invece quota 11% (con un rialzo dell'1%) la Sicilia, il valore più alto in Italia, anche se sotto la soglia d'allerta del 15%. E' quanto mostra il monitoraggio giornaliero Agenas, che evidenzia anche un aumento del 2% delle intensive in Liguria che porta la regione al 6%.