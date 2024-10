Continuano a migliorare tutti i parametri sull'andamento del Covid in Sardegna, che si conferma regione a rischio basso e stabilmente in zona bianca.

In calo la pressione sugli ospedali: secondo i dati di Agenas, scende al 5% (-1) la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre resta stabile all'8% l'occupazione in area medica. In calo anche il valore dell'incidenza dei casi, che nell'ultima settimana si attesta intorno ai 21 per 100.000 abitanti (la media nazionale è 37, la soglia critica è 50). La Sardegna ha anche l'Rt più basso d'Italia, 0.57, contro una media nazionale di 0,83.

Dati 30 settembre. In Sardegna si registrano oggi 52 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2272 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5840 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (3 in meno rispetto al giorno prima). I pazienti ricoverati in area medica sono 127 (8 in meno rispetto al giorno prima). 2016 sono i casi di isolamento domiciliare (42 in meno rispetto al giorno prima). Si registra 1 decesso: una donna di 67 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.