Cresce in quattro regioni, a livello giornaliero, il tasso di occupazione delle terapie intensive da parte dei pazienti Covid. Tra queste la Sardegna, con il tasso che è tornato al 13%, ben oltre la soglia d’allerta del 10%.

Scende invece al 14% (-1) la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica. Dati che tengono l'Isola ancora in bilico tra zona bianca e gialla. In calo, invece, il dato sull'incidenza per ogni 100mila abitanti, sceso nell'ultima settimana - dal 30 agosto al 5 settembre - al 102,3 (era al 137,3). È quanto emerge dai dati del monitoraggio dell'Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas).