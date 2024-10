Sale al 10% il tasso di occupazione nelle terapie intensive in Sardegna e sale anche l'occupazione dei posti letto in area medica non critica (12%) secondo la nuova rilevazione Agenas aggiornata su dati di ieri. Rispetto alla precedente rilevazione (20 agosto), entrambi i parametri salgono dell'1%.

Restano stabili i parametri della Sicilia (9% intensive e 18% reparti), altra regione osservata speciale, mentre in Calabria si è registrato un aumento di due punti percentuali per le terapie intensive (7% contro il 5% del rilevamento precedente) per l'occupazione in area medica lieve riduzione, dal 16 al 15 per cento.