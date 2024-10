Sono 61.413 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati riportati 413 nuovi casi.

Si registrano anche due nuovi decessi (1.500 in totale): una donna di 90 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari e un uomo di 84 anni residente nella Provincia del Sud Sardegna.

In calo i ricoveri ospedalieri in area medica, 61 (-8 rispetto al report precedente), ma si registrano due nuovi ingressi in terapia intensiva (11 in totale). Attualmente in Sardegna sono 4.320 le persone in isolamento domiciliare e 55.516 i guariti.