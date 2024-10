Sono 62.051 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 330 nuovi contagi, in leggero aumento rispetto a ieri (308).

Quattordici di questi sono relativi a persone che abitano fuori dall'Isola. Si registra anche una nuova vittime (1.502 in totale): si tratta di un residente nella provincia del Sud Sardegna. Ancora in aumento i ricoveri ospedalieri in area medica, 75 (+5 rispetto al report precedente), con due nuovi ingressi in terapia intensiva (13 in totale).

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.350.o28, i morti 128.063. I dimessi ed i guariti sono invece 4.134.680, con un incremento di 2.170 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 87.285, in aumento di 4.323 unità nelle ultime 24 ore.