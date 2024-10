Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 308 nuovi casi di Covid in Sardegna, in calo rispetto a ieri (413). Si registra anche una nuova vittima. In aumento i ricoveri ospedalieri in area medica, 70 (+9 rispetto al report precedente), con un nuovo ingresso in terapia intensiva (11 in totale). Attualmente in Sardegna sono 4.578 le persone in isolamento domiciliare e 55.561 i guariti.