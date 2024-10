Nell'ultimo aggiornamento del bollettino nazionale del ministero della Salute sono stati riportati 261 nuovi casi in Sardegna (ieri 246) su 6.890 tamponi effettuati. Non si registra nessun decesso (1.496 in totale nell'Isola).

I numeri dei ricoveri evidenziano 51 pazienti in carico alle strutture ospedaliere e l'ingresso di 2 persone in terapia intensiva (sei in totale).

IN ITALIA. Continuano a salire i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi ai test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.057 Sono invece 17 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15.