In Sardegna nelle ultime 24 ore si sono registrati 13 nuovi casi di positività al Covid e due decessi, sulla base di 1.324 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.817 test per un tasso di positività dello 0,3%. Le vittime sono una donna di 81 anni residente nel Sud Sardegna e una di 80 residente nella provincia di Sassari.

Resta invariato il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 12, mentre quelli ricoverati in area medica sono 77 (7 in meno rispetto a ieri). Sono invece 1.646 i casi di isolamento domiciliare (-18).