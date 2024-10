In Sardegna si registrano oggi 1099 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 909 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6779 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, uno in più rispetto al giorno prima, mentre i ricoverati in area medica sono scesi a 225, undici in meno. Sono invece 22.852 le persone in isolamento domiciliare.

Si registrano inoltre cinque decessi: una donna di 59 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; due donne di 94 e 95 anni più due uomini di 91 e 92, residenti nella provincia di Oristano.