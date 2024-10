Sono centinaia e arrivano da diverse parti del Nord e del Centro Sardegna i manifestanti che a Sassari hanno fissato le loro tende in piazza d'Italia, davanti alla Prefettura, per far presente alla Regione e al Governo di Roma che "queste sono le uniche dimore che ci potremo permettere se non ci sarà un cambio di passo nella gestione delle restrizioni anti Covid".

Una protesta pacifica promossa in serata da ristoratori, estetisti, parrucchieri, operatori del wedding, ambulanti e gestori di palestre. Il tam tam sui social ha funzionato e sono arrivati in tanti da Sassari, Alghero, Porto Torres, Pattada, Palau, San Teodoro, Santa Teresa e anche dal Nuorese.

"Chiediamo di poter lavorare in continuità, con regole di sicurezza sanitaria e controlli adeguati, ma dopo 14 mesi la situazione non è più sostenibile né giustificabile", spiega Giuseppe Fadda, imprenditore, ristoratore e promotore dell'iniziativa. Gli organizzatori sottolineano che non ci sono negazionisti, gli operatori dei settori più colpiti dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria sono consapevoli del problema, ma hanno necessità di ripartire. "Chiediamo dignità", è l'appello che giunge dal palco. "Si intervenga con Abbanoa e altri fornitori per bloccare ingiunzioni di pagamento e canoni".

Le tende occuperanno la piazza per tre giorni anche di notte. "Dimostreremo col rispetto delle regole e delle norme di sicurezza che non siamo contrari all'idea che si combatte il covid, che esiste ed è un problema grave, ma non può essere un buon motivo per toglierci la dignità e il lavoro".