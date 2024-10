Accelerata della Regione sulla somministrazione dei vaccini Pfizer a operatori sociosanitari, dipendenti e pazienti di Rsa. L'Isola è in coda alla classifica nazionale con 392 dosi utilizzate su 12.855 consegnate (il 3%) nei quattro hub del Brotzu, Binaghi, Policlinico di Cagliari e Aou di Sassari.

Delle quasi 13mila dosi solo un terzo sono state recapitate a strutture dell'Ats, ma da oggi saranno aperti nuovi punti di vaccinazione ad Alghero e nei presidi cagliaritani del Santissima Trinità e del Marino. A seguire, già domani, saranno attivati i punti di Olbia, un altro a Sassari, poi a Nuoro, Oristano, Carbonia e Ozieri.

"Tanto per incominciare - spiega all'Ansa l'assessore della Sanità Mario Nieddu a proposito dei ritardi nella somministrazione - siamo stati l'ultima Regione d'Italia ad avere i vaccini che sono arrivati il 31, c'erano giorni di festa in mezzo e non si poteva pensare di fare miracoli. Ora recupereremo attivando più punti vaccinali, in ogni caso non è una gara".

Nella giornata di oggi, intanto, dovrebbe giungere nell'Isola una parte delle oltre 33mila fiale per la vaccinazione del personale in prima linea: 8.190, di cui 7.020 al Binaghi di Cagliari (che fa parte dell'Ats) e 1.170 all'Aou di Sassari.

Per l'11 gennaio è invece prevista l'ultima tranche da 16.380 dosi: 8.190 andranno all'Aou di Sassari, 9.360 al Brotzu, 2.340 al Policlinico di Cagliari e le restanti al Binaghi, che saranno poi naturalmente smistate anche negli atri punti di somministrazione dell'Ats.