“Cari concittadini, questa mattina mi è stato comunicato, attraverso Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Ats di Tempio Pausania, che nel nostro territorio è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19. Il soggetto è un ragazzo componente di una famiglia di 5 persone arrivati nel comune la mattina del 5 Agosto, attualmente tutti i componenti sono sottoposti al regime di isolamento e costantemente monitorati. Sono tutti in buone condizioni di salute, compreso il ragazzo positivo e asintomatico”.

Così il sindaco di Santa Teresa Gallura, Stefano Pisciottu, che aggiunge: “Dalle informazioni fornite dallo stesso Servizio – dice - il soggetto positivo è arrivato a Santa Teresa il 5/08 e non ha avuto contatti con nessuno tranne che con la sua famiglia. L’origine del contagio, così come riferito dal personale sanitario è da imputarsi a una precedente vacanza del soggetto positivo in Croazia, da cui è rientrato il 31/07/2020. E’ mio dovere informare la Comunità che al momento non ci sono urgenze e la situazione, così come comunicata dagli stessi organismi sanitari, risulta sotto controllo. A tal fine ricordo le seguenti regole di comportamento, ossia evitare gli assembramenti; rispettare la distanza di almeno 1 metro dalle persone non conviventi; lavarsi le mani con frequenza, o utilizzare gel alcolici; usare la mascherina facciale per la protezione delle vie aeree, nei locali chiusi e aperti al pubblico. Una particolare raccomandazione – aggiunge Pisciottu – ai gestori e titolari di esercizi pubblici e locali commerciali, tutto il personale deve indossare continuativamente la mascherina durante il turno di lavoro; i tavoli e le sedie di bar e ristoranti devono essere posizionati in modo tale da consentire il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone; obbligo di far indossare la mascherina ai clienti all’ interno dei locali , facendo rispettare le distanze di sicurezza ; igienizzare costantemente tutte le superfici a contatto con il pubblico. Sono certo – ha concluso il sindaco di Santa Teresa Gallura - della scrupolosa osservanza delle norme sopracitate, vi auguro un buon proseguo di stagione e una buona vacanza ai turisti presenti”.