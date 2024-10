“L' Ats ha comunicato l’aggiornamento dei casi covid-19 positivi presenti nel territorio di Quartucciu: sono rilevati 9 concittadini positivi di cui 8 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato. Tra questi risulta anche un dipendente comunale che tuttavia sta bene e non presenta alcun sintomo tipico della patologia virale. In via preventiva e precauzionale sono stati attivati i protocolli sanitari per mettere in sicurezza i lavoratori che negli ultimi giorni hanno avuto contatti col dipendente, provvedendo a tenerli in quarantena e definendo per loro le procedure di lavoro in smart working. Si tratta di un caso come tanti che, purtroppo in questi giorni, si stanno verificando con una frequenza esponenziale in tutto il territorio regionale, e che ci impegna come amministratori ma soprattutto come cittadini a una maggiore attenzione e rispetto delle disposizioni sanitarie. Noto con grande disappunto che si continua a non usare la mascherina e non tenere il distanziamento sociale interpersonale, che si sottovaluta la gravità del momento e che si sono dimenticati i sacrifici in termini sociali, economici e relazionali che abbiamo dovuto affrontare in fase di lockdown. Invito tutta la popolazione a una presa di coscienza del problema rispettando rigorosamente le misure imposte dalle ordinanze governative e regionali evitando spostamenti e incontri conviviali se non strettamente necessari e inderogabili. Per gli eventi e manifestazioni già calendarizzati dall’amministrazione comunale si valuterà l'opportunità di contingentarli o rinviarli mentre quelli in fase di organizzazione saranno momentaneamente sospesi sino a data da stabilirsi. Provvederò inoltre a intensificare i controlli negli esercizi pubblici che non rispettano le norme anticovid. Imponiamoci una autoregolamentazione dei nostri comportamenti più a rischio al fine di scongiurare che intervengano misure restrittive drastiche come quelle che abbiamo già vissuto la scorsa primavera”.

Il sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu, è perentorio: ancora persone che non usano i dpi (mascherine) e non rispettano con responsabilità le norme comportamentali anti-Covid: il suo post è dunque emblematico per sensibilizzare i cittadini, pubblicato sui social come monito fondamentale per chiunque.