“Ciao a tutti, un breve video informativo prima che qualche "buontempone" mi boghidi po mottu (mi prenda per morto, n.d.r.). Scherzi a parte credo sia un atto dovuto per chi rappresenta una Comunità e deve anteporre sempre l'interesse generale alle proprie prerogative, compresa la propria privacy, soprattutto quando si trattano ambiti di natura sanitaria. Condivido, inoltre, alcune novità operative e indicazioni che invito fortemente a seguire. Grazie per l'attenzione e buona notte. I decreti in fase di emanazione chiaramente son quelli governativi e non comunali”.

Lo dice apertamente, sul suo video postato su facebook, il sindaco Giacomo Porcu, affermando semplicemente che durante l’espletamento del suo incarico da primo cittadino, è venuto a contatto con una persona che poi è stato accertato fosse positivo al Covid.

Nel proseguo del video Porcu rammenta il fatto che lui stesso si è sottoposto al tampone che è risultato negativo. Incubo Coronavirus del sindaco a parte, Porcu ha ribadito l’aspetto fondamentale, cioè della sicurezza e delle regole da seguire per evitare la diffusione del virus. Infine, Giacomo Porcu riepiloga la situazione dei casi positivi nella cittadina di Uta, ossia 16 casi di contagio.

(L’immagine è estrapolata dal video del sindaco, sul suo profilo Fb)

VIDEO